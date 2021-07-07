Оповещения об отключении воды в Мурманской области будут приходить через Госуслуги

В летний период отключения горячей и холодной воды - это многолетняя традиция. Но каждое такое отключение становится сюрпризом для жильцов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В летний период отключения горячей и холодной воды - это многолетняя традиция. Но каждое такое отключение становится сюрпризом для жильцов. В этом году Центр управления регионом увидел эту проблему - люди жаловались в соцсетях на недостаточное оповещение об отключениях - и скооперироваться с Государственной жилищной инспекцией. Теперь рассылка информации об отключениях будет приходить через портал "Госуслуги" по тем адресам, которые указаны в личном кабинете. Нужно отдать должное Центру управления регионом - он смог скоординировать инспекцию, органы местного самоуправления и поставщиков коммунальных услуг. - Это удобно – получать информацию об отключении услуг заранее и через электронное устройство, которым пользуешься каждый день, - прокомментировал исполняющий обязанности начальника ГЖИ Мурманской области Юрий Стебловский. Надеемся, что информация опрессовках, продувках, экстренных отключениях и их длительности также попадет в этот список. Иначе это достижение становится сомнительным.

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