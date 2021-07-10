В Апатитах произошел прорыв трубы магистрального трубопровода

Вода полилась на улицу. Фото: скрин видео

Утром 10 июля в Апатитах произошло коммунальное ЧП - на улице Козлова, за домом №27, прорвало трубу магистрального трубопровода. Об этом сообщили в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ", приложив видео со случившимся. Как уточнили в ГУ МЧС России по Мурманской области, из-за аварии остались без холодного водоснабжения 18 домов на улице Ферсмана (дома №.25, 43, 48а, 50, 52, 54), улице Козлова (дома №9, 13,15, 17, 17а,19,21, 21а, 23, 23а), улице Зиновьева (дома № 11, 13, 4).

Спасатели «Службы гражданской защиты Апатитов» организовали подвоз питьевой воды. Апатитыводоканал занимается восстановительными работами.

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