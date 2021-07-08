Почему в Мурманской области нельзя купаться

В 2021 году в Мурманской области утонули уже три человека. Пусть это число не увеличится. Фото: Влад КОМЯКОВ

В последнее время северяне ищут спасения от жары, кто как может. Хорошо если есть кондиционер или вентилятор, хотя на Крайнем Севере эта техника, скажем мягко, непопулярна. Многие же прячутся в тени или у водоемов, благо Кольский полуостров ими богат - недаром его называют краем тысячи рек и озер. Но вот купаться в них категорически нельзя. Вместе с МЧС рассказываем почему.

На первый взгляд кажется, что вода после нескольких дней жары уже достаточно теплая, а раз так, то можно и плавки с купальниками "выгулять". Данные подтверждают, что к 7 июля та же река Кола успела прогреться до +22 (рекорд был установлен в 2018 году, когда зафиксировали +24). Только вот наши реки и озера полны коварства.

- Спасатели напоминают северянам, что купаться в Мурманской области категорически запрещено. По санитарным нормам, водные объекты Заполярья для этого не предназначены. Как правило, в верхних слоях воды температура достигает лишь 5 - 10 градусов выше нуля, а безопасное купание возможно при температуре от 18 градусов, - сообщают в МЧС региона.

Разберемся подробнее. В наших реках и озерах много подземных холодных ключей, которые даже в самую стойкую жару не дают воде нормально прогреться. Словом, солнце успевает "прожарить" лишь верхние 50-60 сантиметров. А в реках с их быстрым течением вода и вовсе мгновенно теряет тепло. Достаточно отплыть от берега всего на 2-3 метра, чтобы ощутить холодную воду на глубине. Трагедия, случившаяся 5 июля на реке Лавне, в этом плане показательна: 13-летняя девочка утонула в трех метрах от берега на глазах у друзей.

- У человека при плавании могут появиться судороги или перехватить дыхание, он начнет захлебываться, при этом в испуге легкие начинают сокращаться. Вдохнуть в таком состоянии практически невозможно. И если даже взрослый человек не может в такой ситуации взять под контроль собственные эмоции, то детям справиться вдвойне сложнее, - рассказали в МЧС.

А еще иногда взрослые лезут в воду после одной-другой банки пива или употребления напитков покрепче - это тоже усугубляет работу сердечно-сосудистой системы.

Если этих причин, почему нельзя купаться, мало, то вот вам еще одна: вода в наших водоемах довольно чистая, питьевая, но дно грязное - там много битого стекла, рыболовецких снастей, в которых может запутаться нога. А еще дно и берега водоемов щедро усыпаны острыми камнями, так что зайти в воду можно только в специальной обуви по типу той, что продают на курортах, где в морях растут кораллы или дно из застывшей лавы. Пляжи в Мурманской области есть, но все они не оборудованы.

Помимо всего вышеперечисленного нельзя забывать, что за нарушение запрета на купание грозит штраф: для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 1 до 3 тысяч рублей. В 2021 году в Мурманской области утонули уже три человека. Так пусть это число не увеличивается...

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