Пляжи Мурманской области: где можно отдохнуть у рек и озер

Жаркие дни в Мурманской области редкость, однако все же случаются. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жаркие дни в Мурманской области редкость, однако все же случаются. И северяне любят их проводить на свежем воздухе. Мы публикуем для вас подборку лучших пляжей Мурманской области и напоминаем, что купаться в водоемах нельзя – вода слишком холодная, а вот отдохнуть на берегу реки или озера можно.

Ура-Губа

Пожалуй, самый знаменитый пляж Мурманской области находится на реке Ура рядом с трассой «Кола». Здесь есть песчаный берег протяженность почти километр, живописный лес с соснами. К сожалению, общественный транспорт здесь не останавливается – автобусы идут дальше, до населенного пункта Ура-Губа. Поэтому надо или добираться на своей машине, или заказать такси (примерно тысяча рублей в одну сторону). Сюда приезжают на пару часов погреться на солнце, пожарить шашлыки, а некоторые любят оставаться с палатками.

Пожалуй, самый знаменитый пляж Мурманской области находится на реке Ура рядом с трассой «Кола». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Умба

Терский берег в принципе можно назвать одним большим пляжем у Белого моря. В самой Умбе, Варзуге, Кузомени (там вообще есть официальная единственная на Кольском полуострове пустыня) можно найти уютные места на берегах рек и у моря. Причем как в самих населенных пунктах и в их окрестностях, так и чуть поотдаль. Например, знаменитый мыс Корабль, в котором некогда добывали аметисты. Разводить костры, разбивать палатки на Аметистовом берегу запрещено, ведь это охраняемая территория, зато можно погулять.

Терский берег в принципе можно назвать одним большим пляжем у Белого моря. Фото: Олег ФИЛОНОК

Монастырский наволок

Еще одно место, где можно сказать, что ты был на пляже берега моря, это Кандалакша. Если прийти на Монастырский наволок и пойти в сторону лабиринта «Вавилон», можно найти много песчаных уголков, где не так много людей, зато есть прекрасные виды, свежий воздух от леса с елками и соснами, а также можно помочить ножки в соленой воде.

Еще одно место, где можно сказать, что ты был на пляже берега моря, это Кандалакша. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Верхнетуломское водохранилище

Здесь находится самая мощная ГЭС Северо-Запада, поселок Верхнетуломский и гектары северного леса. Прогулка по берегу Верхнетуломского водохранилища – это огромное удовольствие. Мест с песком здесь не очень много, чаще встречаются камни, но если хочется отдохнуть у воды – это отличное место благодаря своей безмятежности. Главное не пытаться разместиться рядом с самой ГЭС – ее тщательно охраняют.

Здесь находится самая мощная ГЭС Северо-Запада, поселок Верхнетуломский и гектары северного леса. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Имандра

Это озеро занимает 14-место по площади в России. Берег здесь самый разнообразный: есть и отвесные утесы, и камни, и болотистые участки. Но можно найти песчаные пляжи. Многие находятся при домах отдыха, но все же доступны для посещения.

Это озеро занимает 14-место по площади в России. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пляж «Яйца дракона»

Этот уголок в Териберке привлекает большое внимание туристов за счет того, что здесь можно сделать интересные фотографии с округлыми валунами. Отдых здесь, конечно, своеобразный, все-таки плоских мест для того, чтобы посидеть и полежать, почти нет, зато это такая романтика: быть на берегу моря, волны которого с миллионом брызг разбиваются о берег.

Семеновское озеро

Пляжем этот уголок отдыха можно назвать с натяжкой, но все же проводить здесь время нравится многим. Берег здесь скорее землистый, чем песчаный, зато до Семеновского озера удобно добираться – оно находится вблизи сразу четырех остановок общественного транспорта.

Зверосовхоз

Населенный пункт находится от Мурманска – всего 20 километров, зато здесь можно забыть о суете большого города. На берегу реки Кола есть укромные, пусть и небольшие, уголки для того, чтобы расстелить на земле плед и полежать под ласковыми лучам солнышка.

Населенный пункт находится от Мурманска – всего 20 километров, зато здесь можно забыть о суете большого города. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кола

Не так давно в городе оборудовали набережную недалеко от Кольского моста. К счастью, песка даже после работ более чем достаточно. Причем можно как пройтись по нему босиком на самой набережной, где есть еще и скамейки для отдыха, так и спуститься в «дикие» места к воде.

Стоит отметить, что все пляжи Мурманской области, даже если официально в документах значатся как места отдыха, не оборудованы. В лучшем случае здесь есть контейнеры для мусора и ничего более. К слову, мусорить в песчаных уголках нельзя – не поленитесь увезти с собой все, что привезли.

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