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Туризм2 июля 2021 17:50

Пляжи Мурманской области: где можно отдохнуть у рек и озер

Какие пляжи есть в Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
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Жаркие дни в Мурманской области редкость, однако все же случаются.

Жаркие дни в Мурманской области редкость, однако все же случаются.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жаркие дни в Мурманской области редкость, однако все же случаются. И северяне любят их проводить на свежем воздухе. Мы публикуем для вас подборку лучших пляжей Мурманской области и напоминаем, что купаться в водоемах нельзя – вода слишком холодная, а вот отдохнуть на берегу реки или озера можно.

Ура-Губа

Пожалуй, самый знаменитый пляж Мурманской области находится на реке Ура рядом с трассой «Кола». Здесь есть песчаный берег протяженность почти километр, живописный лес с соснами. К сожалению, общественный транспорт здесь не останавливается – автобусы идут дальше, до населенного пункта Ура-Губа. Поэтому надо или добираться на своей машине, или заказать такси (примерно тысяча рублей в одну сторону). Сюда приезжают на пару часов погреться на солнце, пожарить шашлыки, а некоторые любят оставаться с палатками.

Пожалуй, самый знаменитый пляж Мурманской области находится на реке Ура рядом с трассой «Кола».

Пожалуй, самый знаменитый пляж Мурманской области находится на реке Ура рядом с трассой «Кола».

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Умба

Терский берег в принципе можно назвать одним большим пляжем у Белого моря. В самой Умбе, Варзуге, Кузомени (там вообще есть официальная единственная на Кольском полуострове пустыня) можно найти уютные места на берегах рек и у моря. Причем как в самих населенных пунктах и в их окрестностях, так и чуть поотдаль. Например, знаменитый мыс Корабль, в котором некогда добывали аметисты. Разводить костры, разбивать палатки на Аметистовом берегу запрещено, ведь это охраняемая территория, зато можно погулять.

Терский берег в принципе можно назвать одним большим пляжем у Белого моря.

Терский берег в принципе можно назвать одним большим пляжем у Белого моря.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Монастырский наволок

Еще одно место, где можно сказать, что ты был на пляже берега моря, это Кандалакша. Если прийти на Монастырский наволок и пойти в сторону лабиринта «Вавилон», можно найти много песчаных уголков, где не так много людей, зато есть прекрасные виды, свежий воздух от леса с елками и соснами, а также можно помочить ножки в соленой воде.

Еще одно место, где можно сказать, что ты был на пляже берега моря, это Кандалакша.

Еще одно место, где можно сказать, что ты был на пляже берега моря, это Кандалакша.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Верхнетуломское водохранилище

Здесь находится самая мощная ГЭС Северо-Запада, поселок Верхнетуломский и гектары северного леса. Прогулка по берегу Верхнетуломского водохранилища – это огромное удовольствие. Мест с песком здесь не очень много, чаще встречаются камни, но если хочется отдохнуть у воды – это отличное место благодаря своей безмятежности. Главное не пытаться разместиться рядом с самой ГЭС – ее тщательно охраняют.

Здесь находится самая мощная ГЭС Северо-Запада, поселок Верхнетуломский и гектары северного леса.

Здесь находится самая мощная ГЭС Северо-Запада, поселок Верхнетуломский и гектары северного леса.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Имандра

Это озеро занимает 14-место по площади в России. Берег здесь самый разнообразный: есть и отвесные утесы, и камни, и болотистые участки. Но можно найти песчаные пляжи. Многие находятся при домах отдыха, но все же доступны для посещения.

Это озеро занимает 14-место по площади в России.

Это озеро занимает 14-место по площади в России.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пляж «Яйца дракона»

Этот уголок в Териберке привлекает большое внимание туристов за счет того, что здесь можно сделать интересные фотографии с округлыми валунами. Отдых здесь, конечно, своеобразный, все-таки плоских мест для того, чтобы посидеть и полежать, почти нет, зато это такая романтика: быть на берегу моря, волны которого с миллионом брызг разбиваются о берег.

Семеновское озеро

Пляжем этот уголок отдыха можно назвать с натяжкой, но все же проводить здесь время нравится многим. Берег здесь скорее землистый, чем песчаный, зато до Семеновского озера удобно добираться – оно находится вблизи сразу четырех остановок общественного транспорта.

Зверосовхоз

Населенный пункт находится от Мурманска – всего 20 километров, зато здесь можно забыть о суете большого города. На берегу реки Кола есть укромные, пусть и небольшие, уголки для того, чтобы расстелить на земле плед и полежать под ласковыми лучам солнышка.

Населенный пункт находится от Мурманска – всего 20 километров, зато здесь можно забыть о суете большого города.

Населенный пункт находится от Мурманска – всего 20 километров, зато здесь можно забыть о суете большого города.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кола

Не так давно в городе оборудовали набережную недалеко от Кольского моста. К счастью, песка даже после работ более чем достаточно. Причем можно как пройтись по нему босиком на самой набережной, где есть еще и скамейки для отдыха, так и спуститься в «дикие» места к воде.

Стоит отметить, что все пляжи Мурманской области, даже если официально в документах значатся как места отдыха, не оборудованы. В лучшем случае здесь есть контейнеры для мусора и ничего более. К слову, мусорить в песчаных уголках нельзя – не поленитесь увезти с собой все, что привезли.

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