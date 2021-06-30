Родовый сертификат жительницы Мурманской области будут получать в электронном виде

С начала этого года в Мурманской области оплатили 9598 талонов родовых сертификатов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июля жительницы Мурманской области будут получать родовый сертификат только в электронном виде. Для этого потребуются основные документы: паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

- Переход на новый формат документа упростит обмен информацией между ведомствами, что позволит без задержек оплатить услуги медучреждений и перечислить материнские пособия автоматически. К тому же жительницам Заполярья больше не придется предъявлять документ самим. Данные о постановке на учет по беременности и дальнейшему ее ведению будут храниться в единой информационной системе «Соцстрах», - сообщили в мурманском региональном отделении Фонда соцстрахования РФ.

С начала этого года в Мурманской области оплатили 9598 талонов родовых сертификатов на сумму 29,601 миллионов рублей. Средства направлены на оплату услуг по медицинской помощи беременным женщинам и кормящим матерям, родов и в послеродовом периоде, а также при проведении профилактических осмотров малышей в первый год жизни.

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