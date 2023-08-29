«Для них это просто бизнес». Директор «Пасвика» рассказала, зачем в Норвегии убили отъевшихся в России оленей

В декабре 2022 года стадо численностью около 40 голов из соседнего королевства пробралось в наш регион. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ситуация с норвежскими оленями, хорошо покушавшими в Мурманской области минувшей зимой, принимает новый оборот. Напомним: в декабре 2022 года стадо численностью около 40 голов из соседнего королевства пробралось в наш регион, за пару месяцев съев центнеры ягеля, в том числе на территории заповедника «Пасвик». Все дело в том, что в Мурманской области этого лишайника много, а в Норвегии «столовая» скудна, вот животные и решили наведаться в гости.

Довольных богатым застольем оленей в итоге заметили по фотоловушкам заповедника. Рогатые оказались домашними – на них были колокольчики, чипы и другие метки. Так как ягель – ценный лишайниковый корм для оленей и восстанавливается он десятилетиями, «Пасвик» предъявил Норвегии иск о компенсации ущерба. Всего – 47 миллионов норвежских крон.

Правда, норвежцы выплачивать компенсацию не торопятся и начали в своих СМИ представлять информацию с иной стороны. Так, издание Associated Press написало, что вернувшихся на родину оленей забили. Преподносилось это так, будто норвежские оленеводы были вынуждены это сделать.

- Мы не можем точно проверить, были забиты именно те 40 оленей, которые пришли на нашу территорию, или же другие. Но в любом случае норвежские оленеводы регулярно забивают домашних оленей - это просто бизнес. Они продают оленину и зарабатывают на этом. Если бы олени были дикие, то никаких претензий к королевству у нас бы не было, но они домашние, поэтому нагрузка на растительный покров от них многократно выше, – поделилась с «КП»-Мурманск» директор природного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова.

Чем отличаются по прожорливости домашние олени от диких?

- Домашний олень - вид северного оленя, который пасется в тундре оленеводами. Летом и зимой они могут ходить на вольных пастбищах. Дикий же северный олень отличается от домашнего и окрасом, и поведением, и типом питания. Домашние рогатые ягеля съедают больше, потому что они привыкли есть много и им не нужно самим его добывать. Даже если мы их морковкой и различными травами подкармливаем, они все равно едят много лишайника, ведь это жвачные животные, два часа едят - два часа спят. Дикий олень ест меньше ягеля, так как пищевые процессы у него идут менее интенсивно, - рассказала «КП»-Мурманск» оленевод Анна Сорванова-Терентьева.

Также издание сообщило о построенном в 1954 году заборе на границе между соседними государствами, чтобы рогатые не могли ходить в гости, поедая чужие богатства. Нужно лишь залатать один из участков, чтобы не было непрошеных визитов.

- Оленеводческий барьер вдоль границы между Норвегией и Россией простирается на 150 километров и был построен в 1954 году. Норвежское сельскохозяйственное агентство сообщило, что участок длиной около 7 километров между норвежскими городами Хамборгватнет и Сторскуг будет заменен. По данным агентства, строительство стоимостью 3,7 миллиона крон должно быть завершено к 1 октября, – написали в Аssociated Press со ссылкой на департамент сельского хозяйства Норвегии.

Довольных богатым застольем оленей в итоге заметили по фотоловушкам заповедника. Фото: скриншот видео / Заповедник Пасвик Zapovednik Pasvik / vk.com/pasvik51

Но, по словам директора, и это оказалось неправдой.

- Мы неоднократно обследовали забор еще в докоронавирусное время, проехались вдоль его линии. Во-первых, он не сплошной, во-вторых, современный, построенный в 2000-х годах, а не в 1954-м. По моим сведениям, сплошного забора никогда не было. Мы тогда указывали норвежской стороне, что в ограждении много прорех. Они на это отвечали, что денег на постройку цельного не хватает. Вот они строят и все никак не построят, – пояснила наша собеседница. - Все выглядит с их позиции так, будто изгородь всегда защищала от проникновения оленей в Россию и только сейчас произошел инцидент, хотя и до этой ситуации норвежские олени не раз приходили к нам пастись без ведома. За 20 лет своей работы я знаю, что их животные приходят к нам практически ежегодно.

Компенсацию за приход в кольский край оленей норвежцы платили только один раз – в 2007 году. Причем деньги были не от оленеводов, а от директората оленеводства губернии Финнмарк.

- Это был дружеский шаг с их стороны, и тогда мы понадеялись, что отношения наши выстраиваются в положительном ключе. Однако в дальнейшем, когда ситуация с гостями-оленями продолжала происходить, мы уже никаких компенсаций не получали. Руководство директората сменилось, и оленеводы совсем распоясались, – отметила Наталья Поликарпова.

Она также сообщила, что 7 километров забора, которые норвежская сторона собирается возвести, капля в море, учитывая, что граница составляет более 100 километров.

- Это глупости. Лучше бы они делом занимались, а не имитацией бурной деятельности. Они могут даже не тратить эти 3,7 миллиона на строительство заграждения, потому что это не решит проблему. Кого они хотят обмануть? Нас или своих граждан? Пусть бы лучше перенесли свои пастбища. Например, разрешив пастись оленям на полуострове Варангер. Там прекрасная тундра с прекрасными лишайниками. Я бы очень хотела посмотреть на реакцию норвежских экологов, когда они увидят, что домашние олени зашли на их ООПТ (особо охраняемую природную территорию. – Ред.), - подчеркнула руководитель.

К слову, российская сторона до сих пор не получила ответа от Норвегии по поводу компенсации ущерба природе.

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