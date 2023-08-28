Думали треска, оказалось - акула. Гидробиолог Кандалакшского заповедника рассказал, стоит ли боятся акул в Мурманской области

Жители Мурманской области вполне резонно могут боятся встречи с медведем, волком или даже росомахой, однако морские хищники опасений обычно не вызывают. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области вполне резонно могут боятся встречи с медведем, волком или даже росомахой, однако морские хищники опасений обычно не вызывают. По крайней мере, так думают северяне: вот кита встретить в море - легко, а сюжет фильма «Челюсти» вряд ли повторится.

Тем не менее, в августе в регионе поймали акулу. Причем сначала рыбаки подумали, что это треска.

- В Колвицкой губе местные рыбаки случайно на крючок выловили хищную рыбу, которая обычно проводит свою жизнь ближе ко дну, редко поднимаясь на поверхность. Это катран или обыкновенная колючая акула. Еще одно название – морская собака. Как правило, не превышает полутора метров в длину, - поделились в группе Кандалакшского заповедника.

Катран обитает в умеренных водах континентального шельфа по всему миру. На Кольском полуострове чаще встречается в Баренцевом море, чем в Белом. Фото: ФГБУ Кандалакшский природный заповедник / vk.com/clubzapovedkand

Такая акула обитает в умеренных водах континентального шельфа по всему миру. На Кольском полуострове чаще встречается в Баренцевом море, чем в Белом.

Гидробиолог Кандалакшского природного заповедника Вадим Хайтов рассказал «КП»-Мурманск», опасна ли эта зубастая для человека.

- Катран в нашем регионе - распространенный вид акул, он безобиден. Но, понятно, что пальцы ей в пасть засовывать не стоит. Еще бывает заплывает к нам полярная акула, но встречи с ней настолько редки, что поводов для беспокойства нет. На людей она не нападает, - поделился ученый.

Напомним: ранее гидробиолог рассказал, можно ли трогать арктическую цианею в Баренцевом море.

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