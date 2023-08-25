Самая большая, но безопасная ли? Гидробиолог рассказал, можно ли трогать удивительную медузу арктическую цианею в Баренцевом море

уристы и жители Мурманской области, отдыхающие на берегу Баренцева моря, не раз видели одну из самых больших медуз - арктическую цианею. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Туристы и жители Мурманской области, отдыхающие на берегу Баренцева моря, например, в Териберке, не раз видели одну из самых больших медуз - арктическую цианею (ее еще называют волосистой или «львиной гривой» из-за множества щупалец, похожих на волосы). Потрогать эту красивую полупрозрачную морскую обитательницу рука так и тянется, но можно ли? На этот вопрос ответ дал гидробиолог Кандалакшского заповедника Вадим Хайтов.

- Опасности эти медузы не представляют. То, что она в рассказе Артура Конан Дойля «Львиная грива» фигурирует как убийца, не значит, что это так в реальной жизни. Ожог может быть, если щупальца попадут на слизистую оболочку, но это еще нужно постараться, - поделился ученый с «КП»-Мурманск».

Цианея - хищник, для этого ей и нужен яд. Для своей охоты она использует расположенные на поверхности щупалец стрекательные клетки, вырабатывающие сильнодействующий яд нервно-паралитического действия.

Купол арктической цианеи может достигать двух метров в диаметре, а тонкие полупрозрачные щупальца вырастают до 20 метров в длину. Поэтому ее и называют самой крупной в мире. Чем севернее медуза обитает, тем она крупнее. Кстати, у самой крупной медузы, пойманной у берегов США, диаметр купола составлял 2,3 метра, а длина щупалец – 36,5 метра. Вид цианеи очень привлекательный - она бывает разных оттенков розового и красного.

Если медуза все-таки ужалила, желательно обратиться в ближайший медпункт. Рекомендуется пить как можно больше воды и принять антигистаминный препарат.

Напомним: рыбаки, которые сидели с удочками в губе Колвицкой (часть Кандалакшского залива), выудили из воды... акулу. Правда, сначала подумали, что это просто большая треска, но присмотрелись - хищник посерьезнее.

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