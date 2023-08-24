Проверят на вменяемость. Мурманчанке грозит три года колонии за облитый краской памятник воинам-афганцам

Благодаря камерам личность нарушительницы быстро установили и задержали в тот же день. Фото: Антон ЗАБИРОВ

58-летняя жительница Мурманска может отправиться в колонию, если будет доказана ее вина по повреждению мемориального сооружения. 18 августа она облила краской памятник воинам-афганцам в сквере у театра Северного флота.

Ее действия записала камера наружного видеонаблюдения. Судя по видео, северянка сначала идет по аллее к памятнику с пакетом в руках. У самом мемориала она ногой сдвигает цветы, которые возложили мурманчане, после достает из пакета емкость с краской и выливает содержимое.

Благодаря камерам личность нарушительницы быстро установили и задержали в тот же день. Как сообщили в СКР Мурманской области, за порчу памятникам воинам-интернационалистам, в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ.

- За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, - уточнили в прокуратуре региона.

Также северянку проверят на вменяемость, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, так как свой поступок она объяснить не может.

Сам памятник воинам-афганцам уже очистили от краски.

Напомним: в Мурманске польские дипломаты убрали с могилы венок от поляков, думая, что он российский.

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