«Они плюнули не в нас, а в свой народ». В Мурманске польские дипломаты убрали с могилы венок от поляков, думая, что он российский

В Мурманской области продолжают идти круги по воде от скандала с участием польских дипломатов. Фото: ГВИР "Титовский гарнизон" / vk.com/titovkagarnison

В Мурманской области продолжают идти круги по воде от скандала с участием польских дипломатов. И в нем появляются все новые подробности, которые показывают – враждебное отношение иностранцев к русским порой становится комичным. Словом, было бы смешно, если бы не было так грустно.

Напомним: в Мурманск приехали с необъявленным визитом сотрудники Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. В соцсетях появилась информация, что это были посол Республики Польша в России Кшиштоф Краевский и генеральный консул Польши в городе Санкт-Петербург Гжегож Слюбовский, однако официального подтверждения этому нет – официальный запрос «Комсомольской правды»-Мурманск» в дипмиссию пока остается без ответа.

Фото: ГВИР "Титовский гарнизон" / vk.com/titovkagarnison

Сначала дипломатов остановили в центре Мурманска за нарушение правил ПДД. А потом стало известно о их новом проступке. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели, как гости Кольского Заполярья пришли на кладбище союзных воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, где есть захоронение польских моряков с эсминца «Гарланд», погибших в мае 1942 года. С могилы дипломаты выкинули венок, который ранее возложили северяне – его просто вынесли в кусты.

Поступок возмутительный сам по себе. Не сдержал эмоций из-за него и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Твари. Это еще мягко выражаюсь о том, что думаю про их поступок, - прямо написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

И его возмущение разделяют много. В первую очередь те, кто этот венок и возложил на захоронение – участники группы военно-исторической реконструкции «Титовский рубеж».

- Эти два наверняка даже и не знали, что венок в цветах польского флага, который они выбросили на помойку, был куплен на средства поляков из общества наследия польских ветеранов Второй Мировой войны (Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II W. .)... И этим поступком данные субъекты плюнули не в нас. Они плюнули в собственных ветеранов, в свой собственный польский народ... Ну, а за памятником мы будем ухаживать дальше. И венки возлагать будем. И я очень надеюсь, что если не нынешним полякам, а их детям и внукам когда-нибудь станет стыдно за то, что творили их деды и отцы, - прокомментировал инцидент на кладбище в Мурманске руководитель «Титовского гарнизона» Александр Чапенко.

Напомним: ранее также в Мурманске местная жительница облила краской памятника воинам-афганцам у театра Северного флота. Но женщина явно не учла, что каждый ее шаг пишет камера видеонаблюдения, поэтому личность нарушительницы быстро установили. Свой поступок она до сих пор не пор не может объяснить.

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