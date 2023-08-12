«Нырнул и не выплыл». В отводном канале Кольской АЭС ищут 16-летнего подростка

С 10 августа в Мурманской области ищут 16-летнего подростка, который устроил заплыв в отводном канале Кольской АЭС и не выплыл. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 10 августа в Мурманской области ищут 16-летнего подростка, который устроил заплыв в отводном канале Кольской АЭС и не выплыл.

- Он спустился у истока канала возле буйков, плыл вниз по течению, после поворота исчез из виду, - пишет Telegram-канал Регион 51.

Сейчас поиски молодого человека ведутся силами добровольцев, родственников и друзей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, спасатели вновь примутся за поисковые работы 14 августа, когда улучшатся погодные условия.

Напомним: в Кольском районе спасатели ищут не вернувшегося из леса мужчину.

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