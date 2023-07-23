Спасают город, пока он спит. Мурманские огнеборцы всю ночь тушили мощный пожар в промзоне

Всего на ликвидацию возгорания ушло около десяти часов. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Мурманские спасатели всегда стоят на страже безопасности, как можно скорее выезжая на огненные вызовы. Так, субботним вечером очевидцы заметили сильный пожар в промзоне города. Оказалось, что на улице Свердлова, 25/3 вспыхнул склад, предположительно, с мебелью.

Огонь уничтожил все имущество и оборудование в складских помещениях. Фото: vk.com/mchs_murmansk

На место происшествия выдвинулись пожарные, которым предстояло провести там целую ночь. Пока город спал, смелые огнеборцы без устали и в поте лица тушили языки пламени. Со стороны выглядит мощно!

Языки пламени объяли склад на улице Свердлова. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Всего на ликвидацию возгорания ушло около десяти часов. Работа по борьбе с огнем велась силами 23 спасателей и семи единиц техники.

- Сообщение о пожаре поступило в МЧС региона в 19.21. Пожар ликвидирован 23 июля в 05.15, - сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

Причину пожара еще предстоит выяснить. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Огонь уничтожил все имущество и оборудование в складских помещениях, склад выгорел по всей площади 150 квадратных метров. Причину пожара еще предстоит выяснить.

Работа велась силами 23 спасателей и семи единиц техники. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Напомним: для борьбы с лесными пожарами в Мурманской области установят 20 видеокамер.

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