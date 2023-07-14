Для борьбы с лесными пожарами в Мурманской области установят 20 видеокамер

В Мурманской области продолжается действие особого противопожарного режима, лесные пожары случаются каждую неделю. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманской области продолжается действие особого противопожарного режима, лесные пожары случаются каждую неделю. Для того, чтобы оперативно узнавать о начале возгораний и их локализации, в регионе установят 20 видеокамер в местах, где чаще всего случаются такие пожары.

- Видеомониторинг является наиболее оперативным способом обнаружения лесных пожаров и позволяет оценить обстановку на месте возгорания в онлайн-режиме. Цифровые устройства оснащены поворотным механизмом и каждые 10-12 минут делают оборот по кругу. При обнаружении задымления информация оперативно поступает оператору Региональной диспетчерской службы. Радиус расчета цифровой модели рельефа для одной камеры составляет не менее 45 километров, при этом погрешность определения координат объекта – не более 150 метров, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

14 камер уже смонтированы.

Напомним: в Мурманской области возбудили 67 уголовных дел из-за лесных пожаров, уже выписано штрафов на 730 тысяч рублей.

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