В страшном ДТП в Архангельской области погибли двухлетняя девочка и ее отец

В отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД Архангельской области

Вечером 22 июля в Архангельской области произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни двухлетней малышки и ее отца. В их машину на 1014-м километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры» влетел пьяный водитель Hyundai. Момент аварии попал на видео.

- По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении Архангельска, выехал встречную полосу, где столкнулся с Renault. 36-летний водитель второй иномарки и его пассажир, двухгодовалая девочка, погибли до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

Еще одного пассажира Renault, семилетнего мальчика, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Установлено, что оба ребенка ехали в детских креслах и были пристегнуты ремнями безопасности. 38-летней женщине, которая ехала в том же авто, оказана медпомощь на месте.

Водителя Hyundai с различными травмами также госпитализировали. У него выявили признаки алкогольного опьянения. В отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, по которой мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним: водитель из Мурманской области погиб на дороге Вологда – Медвежьегорск.

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