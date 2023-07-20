Водитель из Мурманской области погиб на дороге Вологда – Медвежьегорск

19 июля в Карелии погиб водитель из Мурманской области. Фото: Госавтоинспекция Карелии / vk.com/gibddkareliya

19 июля в Карелии погиб водитель из Мурманской области. Смертельное ДТП случилось в 16.20 на 580 километре автомобильной дороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск» рядом с поворотом на Тихвин Бор.

- Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где съехал в левый по ходу движения кювет. 54-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в УГИБДД по Республике Карелия.

Ранее авария произошла в Сегежском районе Карелии, из-за которой еще один житель Мурманска попал в больницу.

Напомним: рано утром 20 июля под Апатитами произошло ДТП с участием одной машины, пострадал один человек.

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