Водитель из Мурманска насмерть сбил 8-летнего ребенка у стелы «Полярный круг»

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/gibddkareliya

В Лоухском районе Карелии 12 июля возле стелы «Полярный круг» произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

Как выяснили сотрудники полиции, девочка перебегала дорогу в неположенном месте на 1068 километре трассы «Кола», когда по ней двигался Toyota Land Cruiser. Вовремя затормозить водитель автомобиля не успел.

- Водитель, 48-летний житель Мурманска, предпринял меры для экстренной остановки, но избежать наезда не удалось. Девочка, уроженка Москвы, путешествовала вместе с родителями и была пассажиром автомобиля Peugeot, который стоял на обочине неподалеку от места аварии,- сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Восьмилетнюю девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она вскоре скончалась от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним: в Мурманске на Кольском проспекте произошло ДТП с тремя пострадавшими. В том числе госпитализирован ребенок.

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