В Мурманске на Кольском проспекте произошло ДТП с тремя пострадавшими

Водителя и двух пассажиров, один из которых несовершеннолетний, доставили в медицинское учреждение. Фото: t.me/region_m51

В Мурманске в районе автобусной остановки Фадеев Ручей произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Водитель микроавтобуса мчался на «красный», из-за чего на перекрестке врезался в другую машину. Аварию сняли на видео.

- По предварительной информации, в 17.30 12 июля в районе дома №212 на Кольском проспекте водитель пассажирского микроавтобуса столкнулся с Nissan, который по инерции откинуло на Opel, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Водителя и двух пассажиров, один из которых несовершеннолетний, доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, дополнительные обстоятельства аварии уточняются.

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