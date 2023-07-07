Провели 100 экспертиз и 150 допросов. Жителя Мончегорска будут судить за изнасилование и убийство ребенка

В Мурманской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Мончегорска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Мончегорска. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика.

Северянин был знакомым матери ребенка, работал вместе с ней в больнице, помогал ей носить мебель в квартиру. Он знал, что 1 июля (прошлого года) женщина будет на дежурстве. По версии следствия, в тот день он пришел в их квартиру, жестоко надругался над мальчиком и убил его. Окровавленное тело ребенка в тот же день обнаружила его мать.

- В рамках расследования уголовного дела следователи провели более 10 осмотров, 100 судебно-медицинских, криминалистических и молекулярно-генетических экспертиз, 150 допросов, следственные эксперименты и проверки показаний на месте, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Мужчину обвиняют по ряду статей - части 5 статьи 132, п. «б, з» части 2 статьи 111, п. «в, к» части 2 статьи 105 УК РФ. Свою вину в совершении преступлений он не признал. Несмотря на это, собранные доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению, признаны достаточными для направления уголовного дела в суд.

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