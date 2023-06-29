Ругался матом, пока делал уроки. Жителя Ковдора осудили за порку ремнем племянника-инвалида

Северянин, который имел неснятую и непогашенную судимость, не сдержал порыв агрессии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ковдорский районный суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который избил ремнем своего племянника-инвалида. Мужчину осудили по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев).

Северянин, который имел неснятую и непогашенную судимость, не сдержал свою агрессию, находясь дома у своей матери. Ссора вспыхнула, когда мать и сын сестры делали уроки.

- Ковдорчанин умышленно нанес удары ремнем 10-летнему племяннику, который не хотел делать уроки и стал ругаться матом в его адрес. Мальчик, получивший травмы, выбежал в подъезд, стал стучаться в квартиру соседей, требуя вызвать полицию, - сообщает пресс-служба суда.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции РФ.

Выяснилось, что злоумышленник трижды привлекался к административной ответственности. На работе коллеги относятся к нему хорошо, однако дома, наоборот, отрицательно - северянин злоупотребляет спиртным.

Суд приговорил его к обязательным работам на 360 часов. Также удовлетворен иск прокуратуры района о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка в размере 20 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним: после надругательства над ребенком-инвалидом в Туломе возбудили уголовное дело.

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