Глава Росрыболовства Илья Шестаков: Норвегию можно назвать уже бывшим нашим партнером

Илья Шестаков отметил, что работа в условиях санкций станет одной из главных тем для разговора в Мурманске.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл глава Росрыболовства Илья Шестаков. Вместе с главой региона Андреем Чибисом они обсудят развитие Мурманского морского рыбного порт, 100% акций которого были переданы в пользу государства, а также тему судоремонта.
Россия оказалась в непростой ситуации в вопросе, где приводить в порядок наши рыбопромысловые суда. Раньше львиная их доля обслуживалась на вервях в Норвегии. Иностранные компании почти год сопротивлялись антироссийским санкциям и тихонько ремонтировали наши траулеры. Но весной 2023 года ситуация изменилась. Экипажам российских судов запретили сходить на берег, только если кому-то срочно требуется помощь врачей, а местным верфям разослали напоминания, что судоремонт строго запрещен, только если, грубо говорят, судно не тонет прямо у берега.
Россия оказалась в непростой ситуации в вопросе, где приводить в порядок наши рыбопромысловые суда.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Илья Шестаков отметил, что работа в условиях санкций станет одной из главных тем для разговора в Мурманске.
- Норвежцев можно назвать нашими уже бывшими партнерами. Важно продолжить работу комиссий по сохранению рыбопромысловых запасов, эту ответственность нашей страны с нас не снимал. Ограничения, которые ввели норвежцы, незаконные, они сейчас удерживают шесть судов у себя на заводах. Мы надеемся, что все-таки их отремонтируют и отпустят. Иначе это получается захват собственности. Если так работают коллеги, надо полностью пересматривать все наши планы, быстро инициировать судоремонт в Мурманской области, - отметил Илья Шестаков.
По его словам, для того, чтобы развивался судоремонт, надо модернизировать рыбный порт. Как это сделать - обсудят в рамках рабочей встречи в Мурманске, после до середины июля конкретные предложения предоставят в администрацию президента.
Сейчас в России возможности судоремонта ограничены - спрос выше предложения.
Напомним: Россия и Норвегия продолжают сотрудничать в сфере поставки смолта.
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