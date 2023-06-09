Глава Росрыболовства Илья Шестаков: Норвегию можно назвать уже бывшим нашим партнером

Илья Шестаков отметил, что работа в условиях санкций станет одной из главных тем для разговора в Мурманске. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл глава Росрыболовства Илья Шестаков. Вместе с главой региона Андреем Чибисом они обсудят развитие Мурманского морского рыбного порт, 100% акций которого были переданы в пользу государства, а также тему судоремонта.

Россия оказалась в непростой ситуации в вопросе, где приводить в порядок наши рыбопромысловые суда. Раньше львиная их доля обслуживалась на вервях в Норвегии. Иностранные компании почти год сопротивлялись антироссийским санкциям и тихонько ремонтировали наши траулеры. Но весной 2023 года ситуация изменилась. Экипажам российских судов запретили сходить на берег, только если кому-то срочно требуется помощь врачей, а местным верфям разослали напоминания, что судоремонт строго запрещен, только если, грубо говорят, судно не тонет прямо у берега.

Россия оказалась в непростой ситуации в вопросе, где приводить в порядок наши рыбопромысловые суда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Илья Шестаков отметил, что работа в условиях санкций станет одной из главных тем для разговора в Мурманске.

- Норвежцев можно назвать нашими уже бывшими партнерами. Важно продолжить работу комиссий по сохранению рыбопромысловых запасов, эту ответственность нашей страны с нас не снимал. Ограничения, которые ввели норвежцы, незаконные, они сейчас удерживают шесть судов у себя на заводах. Мы надеемся, что все-таки их отремонтируют и отпустят. Иначе это получается захват собственности. Если так работают коллеги, надо полностью пересматривать все наши планы, быстро инициировать судоремонт в Мурманской области, - отметил Илья Шестаков.

По его словам, для того, чтобы развивался судоремонт, надо модернизировать рыбный порт. Как это сделать - обсудят в рамках рабочей встречи в Мурманске, после до середины июля конкретные предложения предоставят в администрацию президента.

Сейчас в России возможности судоремонта ограничены - спрос выше предложения.

Напомним: Россия и Норвегия продолжают сотрудничать в сфере поставки смолта.

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