В портах Киркенес и Ботсфьорд экипажам российских судов запретили сходить на берег

С 15 мая 2023 по решению полиции Норвегии ограничен сход на берег для членов экипажа российских судов в портах Киркенес и Ботсфьорд. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Норвегии сложились трудные условия для работы российских рыбопромышленников: новые правила в рамках антироссийских санкций поставили под вопрос судоремонт в королевстве.

Так, верфи Kimek запретили брать на ремонт наши суда. Но и это не все новшества.

- С 15 мая 2023 по решению полиции Норвегии ограничен сход на берег для членов экипажа российских судов в портах Киркенес и Ботсфьорд. Исключением являются случаи обращения в медицинские учреждения, - сообщили в Генеральном консульстве России в Киркенесе.

Все это - вызов для отечественных компаний.

- Действительно, ремонт судов запрещен. Исключение составляют только случаи, когда ремонт - аварийный, а его выполнение позволит избежать риска для членов экипажа. Компания должна согласовать объем ремонтных работ. Таким образом, Норвегия для нас полностью закрыта. Ситуация на сегодняшний день показывает, на сколько остро стоит необходимость организации судоремонта и судоснабжения на территории России, - сообщил «КП»-Мурманск» полномочный представитель директора ООО УК «Норебо» Владимир Григорьев.

Напомним: ранее в Мурманской области озвучили планы развивать гражданский судоремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru