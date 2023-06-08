12 июня в центре Мурманска пройдет празднование Дня России.
Фото: Иван МАКЕЕВ
12 июня в центре Мурманска пройдет празднование Дня России. О том, какие интересные мероприятия и площадки можно будет посетить в этот день, рассказали в минкультуры Мурманской области.
Площадь Пять Углов:
С 11.00 гостей праздника ждет этническая выставка, спортивная программа «Родной двор, родной город», интеллектуальная игровая площадка «Кот ученый», интерактивная программа шатер «Караоке», интерактивная площадка «Русские витязи» и школа игры на барабанах.
Сквер на улице Ленинградской:
С 12.00 - тематическая программа от УФСИН по Мурманской области, выставка специальной техники, полевая кухня, показательные выступления кинологов, сотрудников отдела специального назначения и роты почетного караула.
Площадь Пять Углов:
13.00 - 13.15 - кинолитературный пролог
13.15 - 14.15 - выступление Уральского хора
14.15 - 16.00 - праздничный гала-концерт
16.00 - 17.00 - выступление группы «Колотый лед».
Напомним: на День России в центре Мурманска ограничат движение и стоянку транспорта.
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