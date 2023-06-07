Он улетел, не обещал вернуться. Житель Апатитов пошел в полицию из-за воздушного шарика

Ситуацию прокомментировали в УМВД. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Полицейским приходится не только ловить преступников и раскрывать запутанные дела, но и проводить проверки по довольно смешным историям. Так, в Апатитах произошел случай в духе советского мультфильма про Винни-Пуха (сейчас самое время вспомнить эпизод про воздушные шарики).

Местный житель обратился в полицию с заявлением... на продавца воздушных шариков. Расстроенный северянин рассказал, что ему продали некачественный товар - ленточка у шарика была слишком короткой, и тот улетел в небо. Ущерб он оценил в 600 рублей (хорошо что о моральном иске не сообщил, а только посчитал стоимость покупки). Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, мужчина пьян и даже не помнил, что писал заявление.

Ситуацию также прокомментировали в УМВД.

- Полиция провела проверку продавца, которая не выявила нарушений в его действиях, - сообщили «КП-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Так что придется апатитчанину купить себе новый шар.

К слову, это не первый раз, когда заполярные полицейские попадают в необычные ситуации. Так, в тех же Апатитах женщина вызвала стражей порядка, чтобы прервать секс мужа с любовницей. А в Кировске молодой человек закидал полицейских оладушками.

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