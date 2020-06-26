2020-06-26T14:27:26+03:00
Происшествия

В Кировске молодой человек закидал полицейских оладушками

Теперь северянину грозит год исправительных работ
Наталья ЛОБАНОВА
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Местный житель оказался не слишком гостеприимным.Местный житель оказался не слишком гостеприимным.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Одна из майских ночей в Кировске выдалась для полицейских очень...блинной. 21-летний молодой человек был не слишком гостеприимен со стражами порядка, которые заглянули на огонек к нему в квартиру, зато попытался "угостить" их своей стряпней.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 мая житель Терского района, временно проживающий в Кировске, и его знакомый повздорили с соседями. Последние, недолго думая, вызвали полицию.

- Разбуянившийся северянин входную дверь не открыл, при этом начал их нецензурно ругать. После того, как стражи порядка вышли из подъезда, молодой человек продолжил осыпать их грубыми выражениями из открытого окна, попутно бросаясь в полицейских оладушками, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовные дела по статье 319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей".

Любитель оладушек вину полностью признал, объяснив свои действия состоянием алкогольного опьянения. В отношении его приятеля сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по аналогичному составу преступления.

Теперь мужчинам грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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