Буйного пассажира Range Rover, за которым гонялись полицейские машины, посадили в изолятор

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:00:34+03:00

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На минувших выходных в Первомайском округе Мурманска развернулась погоня: семь машин ДПС преследовали Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения и отказался выходить из авто по требованию стражей порядка.

Беспечный автолюбитель надавил на газ, и пытаясь скрыться, несколько раз прошмыгивал на красный сигнал светофора, выезжал на встречку и собирался улизнуть от полицейских по тротуару. Однако на улице Копытова резвого мужчину задержали. Вместе с ним оказался и пассажир, который ударил одного из госавтоинспекторов. И вот, спустя несколько дней, дебошир снова попал в поле зрения сотрудников ГИБДД.

- Накануне госавтоинспекторы остановили Range Rover, водитель которого оказал сопротивление полицейским и отказался проходить медицинское освидетельствование, - сообщил источник "КП".

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, в отношении буйного северянина составили два протокола - по статье 12.26 и 19.3 КоАП РФ. Также 12 суток он проведет в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU