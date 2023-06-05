На гастрономическом фестивале в Никеле будет не только весело, но и очень вкусно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области каждый год проводятся сотни праздников и мероприятий. Но есть среди них самые масштабные, которые стоит посетить как северянам, так и гостям региона. Рассказываем, что, когда и где пройдет.

10 июня в Умбе состоится праздник поморской калитки. Это вкусное и зрелищное мероприятие, участников которого ждут вкусные ряды, театрализованное действо «Шаньга и Калитка», мастер-классы, выставка мастеров и детские творческие площадки. Проходит праздник на площадке перед местным Домом культуры.

2 июня стоит отправиться в Кандалакшу на морской фестиваль «Паруса Кандалакши». Его гости смогут увидеть гонку, участие в которой примут участие более 20 яхт и 70 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской области, Карелии и Кольского полуострова. Портовая гонка состоит из двух петель протяженностью четыре морские мили. С морской набережной яхты видно как на ладони, что позволяет полностью проследить за ходом гонки на лоне природной красоты Кандалакшского залива.

Хедлайнеров фестиваля в Териберке объявят в ближайшее время. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 и 16 июля состоится традиционный фестиваль «Териберка». В ближайшее время станут известные его хедлайнеры. В 2022 году его посетило 10,5 тысячи гостей, на празднике 30 часов звучала живая музыка. Как это было, можно посмотреть в нашем материале.

19 и 20 августа гостей на фестиваль – реконструкцию Imandra Viking Fest ждет Мончегорск. На два дня в городе металлургов откроется деревня викингов со сражениями, концертами и многими другими интересными событиями.

На два дня в Мончегорске появится деревня викингов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А 25 и 26 августа можно ехать в Никель на фестиваль Gastro Industry Fest. Здесь будут представлены блюда Арктической кухни.

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