10,5 тысячи гостей и 30 часов живой музыки: В Заполярье прошел арктический фестиваль «Териберка»

На главной сцене фестиваля выступили 13 музыкальных исполнителей и групп. Фото: Антон ЗАБИРОВ

16 и 17 июля в Мурманской области отгремел масштабный арктический фестиваль «Териберка», собрав под своим крылом тысячи гостей из разных уголков России.

Рассказываем, чем в этом году порадовал праздник.

На фестивале выступила DRUMMATIX. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Активности для каждого

16 июля на пути в Териберку, несмотря на скверную погоду с дождями, выстроилась целая вереница автомобилей. К слову, все номера в гостиницах поморского села были распроданы еще за месяц до события, а палатки начали ставить еще с пятницы. Такой ажиотаж в Мурманской области нечасто встретишь…

Каждый ехал за одним и тем же – послушать драйвовых музыкантов, насладиться бескрайними северными просторами, вкусно поесть и в целом повеселиться на славу и отдохнуть душой. А что еще нужно для счастья?

Только за первые три часа работы на фестивале «высадилось» более двух тысяч гостей, которые предвкушали прекрасные выходные.

Активности ожидали повсюду: в одной стороне – мастер-классы, интерактивные игры, выставки и лекции, квизы и квесты. В другой – деловая программа и кинопоказы, посвященные нашей прекрасной арктической земле. А фанаты техники могли оценить площадку дрон-рейсинга, где профессионалы показывали свое мастерство в пилотировании квадрокоптеров и проводили мастер-классы. Глаза разбегаются, а успеть хочется везде!

Любители спорта шли на пляж, где можно было покорить Баренцево море, занявшись фридайвингом, сапсерфингом или каякингом. Те, кто хотел спокойствия, выходили на морскую прогулку на катере или просто гуляли по побережью, наслаждаясь свежим, просоленным воздухом.

- Праздник потрясающий! Огромное спасибо организаторам и участникам за эту атмосферу и настроение! Мы отрывались по полной оба дня. В палаточном городке особая атмосфера царила, все сложилось как нам и хотелось. Где еще встретишь столько знакомых, как не в Териберке?

Каждый фестиваль проходит по-своему, особенно и неповторимо, и каждый следующий круче предыдущего. Отдельно благодарю за дорогу - все ямы подлатали, - поделилась впечатлениями мурманчанка Елена Бойко.

За первые три часа фестиваль объединил более 2 тысяч гостей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Мы поворачиваем мир на Север»

В этом году площадь фестиваля значительно расширилась. Так, помимо песчаного берега гостей ждали развлечения в природном парке, на дальнем пляже и на «Кладбище кораблей». В последней локации можно было продегустировать блюда поморской кухни, посмотреть шоу барабанщиков DrumTamTam, а также услышать песни бардов и Териберского поморского хора.

На Дальнем пляже прошли трейловый забег «Вызов Арктики. Край Земли» и экологическая пробежка «Беги, собирай!».

Кроме того, на фестивале развернулся лагерь викингов Imandra Viking Fest, а поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подготовил несколько учебных площадок с лекциями об основах первой помощи и других полезных в жизни вещах.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который тоже приехал на праздник, поблагодарил организаторов за классные, яркие, вкусные и интересные мероприятия.

- Я вижу, как радуются люди, как Териберка живет, а Мурманская область притягивает сюда все больше людей. Благодаря таким мероприятиям мы чувствуем вкус Арктики, нашей природы и действительно поворачиваем мир на Север, – подчеркнул глава региона.

На фестиваль заглянул известный бразильский болельщик Томер Савойя. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Он также погасил почтовым штемпелем сувенирные почтовые открытки с пейзажами кольского края, которые участники могли бесплатно отправить в любую точку России. Всего за два фестивальных дня по стране разлетелось более 3 тысяч таких эксклюзивных весточек.

Пик веселья в оба фестивальных дня пришелся на вечер, когда из-за туч выглянуло солнышко, а на музыкальную сцену поднялись хедлайнеры фестиваля – группы The Hatters, Drummatix и «Вельвет», а 17 июля - Cheese people и певица Линда. Зажигали все – и дети, и взрослые!

Всего за два дня на главной сцене арктического фестиваля выступили 13 музыкальных исполнителей и коллективов. Жанры были на любой вкус: фолк-панк, шаманский хип-хоп, мелодичный женский рок, диско-панк, этно-рок. Так что заряд драйва на концерте получил каждый.

Под занавес фестиваля все уставшие, но довольные отправились на берег моря любоваться потрясающе прекрасным закатом и общаться по душам. А те, у кого еще были силы, танцевали на фестивале электронной музыки FORMAT.

- Были всего один день, успели к выступлению всех музыкальных групп. Но на Drummatix чуть опоздали, даже бежали. Восторг неописуемый, все музыканты выложились на 100%! Drummatix, «Вельвет», The Hatters - было невероятно круто слушать их! Народ тоже очень порадовал своей отдачей, всем было хорошо. Жалеем только, что не смогли остаться на второй день, - отметила гостья фестиваля Светлана Богданова.

Любители спорта покоряли Баренцево море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А не пора ли нам подкрепиться?

Гастрономическая сторона фестиваля тоже всех порадовала. На празднике работали фудтраки с ароматной едой, мобильный фудкорт «Вкус Арктики», межрегиональная проектно-учебная лаборатория арктической кухни «Библиотека вкусов Арктики», где свои кулинарные шедевры представили повара из Мурманской области, республик Карелия, Коми и Саха (Якутия).

Гости могли отведать настоящие северные продукты: оленину, краба, разные виды рыбы, чипсы из ягеля, соусы из ягод, травяные чаи и много чего еще. Всего на фестивале улетели за обе щеки 25 тысяч порций блюд.

- Я считаю, что все было на высоте! Вкусная арктическая кухня, организация, план мероприятий. Прям гордость за наш регион, что вот так даже на краю земли можно создать все условия для проведения такого уровня фестиваля! – говорит северянка Наталья Загоскина, побывавшая на празднике.

Андрей Чибис отметил, что за три года появился спрос у жителей на арктическую кухню, а это в свою очередь позволяет развивать хозяйство, в частности, оленеводство. Но главной задачей глава региона назвал формирование адекватной цены на инфраструктуру, развитие конкуренции и качества сервиса.

В этом году площадь фестиваля значительно расширилась. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Наша задача – инвестировать в подготовку кадров и развитие инфраструктуры, чтобы сформировать конкурентную среду. В том числе фестиваль, ярмарки спровоцировали рост малого и среднего бизнеса. Уже сегодня сделаны первые 10 километров дороги в Териберку, а к 2024 году мы завершим строительство. Правительство Мурманской области также выделяет региональные гранты, оказывается поддержка развития инфраструктуры из федерального центра, – перечислил некоторые меры Андрей Владимирович.

Кольское Заполярье давно стало точкой притяжения путешественников из самых разных уголков Земли, а фестиваль «Териберка» — визитной карточкой региона. Всего в этом году праздник посетили 10,5 тысячи человек, что в два раза больше, чем в 2021-м.

- Друзья! Путешествовать надо с удовольствием! Не видеть горизонтов и смотреть только вперед! Здесь царит невероятная атмосфера. Уверен, что даже непогода не помешает насладиться фестивалем, — отметил председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

И, действительно, небесная канцелярия не стала преградой для всеобщего веселья, а только сплотила людей. Уверены, что каждый участник получил замечательные впечатления и вернется в следующем году за новыми!

Без вкусной еды на празднике никто не остался. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги фестиваля «Териберка»

- 10 500 гостей

- 34 региона

- 100 организаторов

- 50 волонтеров

- 30 ресторанов и кафе

- 25 000 порций блюд арктической кухни

- 15 000 порций напитков

- 5 хедлайнеров

- 12 000 открыток отправлено по России

- 4 деловые сессии о туризме

- 360 минут фильмов об Арктике

- 4 000 подарков для гостей фестиваля

- 200 участников сувенирного конкурса

- 8 экскурсий с ученым по природному парку

- 100 мастер-классов и лекций

- 30 часов музыки

- 900 экспертов арктической лаборатории туризма

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