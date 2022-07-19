В 2022 году в Мурманске украсят художественной подсветкой 45 зданий

Она призвана улучшить качество городской среды, сделать столицу Заполярья современной и комфортной для жизни. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В минграде Мурманской области рассказали, что будет сделано в 2022 году в рамках программы благоустройства «Наш Мурманск». Она призвана улучшить качество городской среды, сделать столицу Заполярья современной и комфортной для жизни.

- В планах - создать архитектурно-художественную подсветку на 45 зданиях, благоустроить 15 детских и спортивных площадок, нанести на фасады домов 40 муралов, разнообразить и увеличить протяженность праздничного уличного освещения, - сообщили в министерстве.

Также поэтапно реализуются масштабные проекты: реконструкция и благоустройство площади Пять Углов, малой Долины Уюта, Парка Победы.

За полтора года в рамках мероприятий «Наш Мурманск» на 10 зданиях появилась архитектурно-художественная подсветка, оборудованы 47 станций проката велосипедов и самокатов, благоустроено 18 дворов, 6 видовых площадок, 15 детских и спортивных площадок, 3 кинологические площадки. Также создано 28 муралов, построен культурный хаб «Контейнер-холл».

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