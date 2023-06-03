Заморозки и снег – это точно июнь? В Мурманской области лето началось с зимней погоды

В Хибинах в первый день лета выпал снег. Фото: vk.com/pogoda51

Пока некоторым регионам, например, в Сибири, обещают аномальную жару, жители Мурманской области не торопятся убирать теплую одежду: лето в Заполярье началось с почти зимней погоды.

Так, в ночь с 3 по 4 июня метеостанция аэропорта «Мурманск» отметила первый летний заморозок (-1). А 1 июня и вовсе выпал снег, правда, в Хибинах, где на некоторых вершинах и в ущельях снег лежит круглый год.

Все это – большой контракт после аномально жаркого мая, когда в Мурманске обновились сразу четыре температурных рекорда. 3 и 4 июня небесная канцелярия решила дать северянам передышку: в областном центре потеплело до +10 и нет дождя. Но как предупредили в МЧС региона, с вечера 4 июня погода вновь начнет ухудшаться.

На выходных северян ждет передышка в виде теплой и сухой погоды. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- 4 июня и ночью 5 июня погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с районов Белоруссия на Архангельскую область. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью от 0 до +6°, днем 4 июня +6+11°, - сообщили в областном гидрометцентре.

С 5 июня возможно потепление.

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