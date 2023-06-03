В Мурманской области зафиксировали первые летние заморозки

Погода в Мурманской области пока больше осенняя, чем летняя. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жителей Мурманской области не удивить словами «летний пуховик». Лето-2023 началось в Кольском Заполярье со снега, который выпал в Хибинах.

Более того, как сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+) в ночь с 3 по 4 июня метеостанция аэропорта «Мурманск» отметила первый летний заморозок (-1).

Напомним: вместе с экспертом «КП»-Мурманск» выяснила, можно ли верить народным приметам.

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