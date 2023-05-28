«Север вдохновляет». Начинающие предприниматели будут участвовать в реалити-шоу в Мончегорске

Участниками второго сезона "Бизнес Хауса" стали 16 человек. Фото: Агентство развития Мончегорска

- Когда мы только начинали, потенциал казался очень маленьким. Не потому, что у нас нет талантливых ребят или тех, кто хочет реализовать свой бизнес, а потому, что их мышление шло по другому вектору. Мы запускали «Арктический стартап», но среди его участников было мало ребят от 16 до 25 лет, в основном - от 25 лет. Мы поняли, что надо делать что-то новое, менять сознание и мышление ребят, что можно реализоваться за счет предпринимательства и быть успешным, воплотить свою мечту, - рассказывает директор Агентства развития Мончегорска Анна Федорова.

Чтобы сделать перезагрузку, в Мончегорске придумали первое в регионе реалити-шоу для начинающих предпринимателей «Бизнес Хаус». Первый сезон прошел в 2022 году, а 21 мая 2023 года при поддержке Агентства стратегических инициатив запустили второй сезон. С 6 июля 16 участников в возрасте от 16 до 25 лет будут жить в домике у озера Лумболка, где под прицелами камер их будут учить основам ведения своего дела.

- Моногорода часто формируют повестку, будто местное крупное предприятие - это единственное место, где можно работать, и все стремятся пойти работать на завод или комбинат. Но город – это и другой бизнес, другие сценарии. Важно, чтобы школьники понимали, что пойдут работать не только на большое предприятие, хотя «Норникель», конечно, ждет работников, но и могут применить свой талант в других сферах. Сейчас модно быть урбанистом, смотреть на свой город с точки зрения, что в нем можно улучшить, где должны быть общественные пространства, где может появиться новый бизнес. Именно молодежь может формировать новую историю города, - считает директор департамента социальной политики, ПАО «ГМК «Норильский никель» Ирина Жуйкова.

Новый сезон, хоть еще и не прошел, уже обещает быть масштабнее и интереснее предыдущего. Организаторы приготовили сюрпризы, о которых пока не рассказывают, а участники приехали с уже готовыми бизнес-идеями и амбициями.

Участникам проекта дадут базу для того, чтобы они могли начать свое дело. Фото: Агентство развития Мончегорска

- Я хочу окультурить Мончегорск и сделать в нем объединенные арт-пространство и арт-кофейню. Я пришла на «Бизнес Хаус», чтобы понять, как могу реализовать идею, получить поддержку, опыт, и возможность коллаборации с другими амбициозными ребятами, - рассказывает одна из участниц Анастасия Воронис.

Анастасия Воронис хочет объединить кофейню и арт-пространство. Фото: Агентство развития Мончегорска

География проекта в 2023 году стала шире: организаторы отмечают, что заявки поступали не только от жителей Мурманской области, но и из других городов от Санкт-Петербурга до Севастополя. Реалити-шоу полезно не только тем, кто будет находиться под прицелами камер, но и тем, кто будет наблюдать за ним. Как говорит Анна Федорова, в 2022 году заявки на грантовую поддержку проектов сделали не только участники проекта, но и зрители.

- Север точно вдохновляет, я уверен, что у вас появятся новые идеи или вы раскрутите уже существующие. Хочу дать вам две подсказки. Первая: туризм объединяет в себе более 50 отраслей экономики, поэтому, как только вы придумываете свой проект, подумайте, как он может быть востребован туристами. Второе, чем я пользовался много лет, когда занимался бизнесом - я строил отели, занимался ресторанным делом, - часто искал идеи в краеведческих музеях, исторических фактах, и у меня родился слоган, который и вам, возможно, поможет развить свою идею: сохраняя историю, возрождая традиции, строим будущее. Вдохновляйтесь и творите! – напутствовал участников второго сезона председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Победитель «Бизнес Хуаса» получит MacBook и возможность пройти стажировку у бизнесмена со схожей идеей или получить грант на обучение. Финалистов ждут не менее интересные подарки: за четвертое и пятое места — AirPods, за второе и третье — Apple Watch. Премьера второго сезона состоится на платформе ВК осенью.

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