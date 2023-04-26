В Мончегорске запускают второй сезон реалити-шоу «Бизнес Хаус»

«Бизнес Хаус» — первое реалити-шоу для активной молодежи из Мурманской области. Фото: Ирина ГОЛУБЦОВА

«Бизнес Хаус» — первое реалити-шоу для активной молодежи из Мурманской области. Участники две недели проходят обучение бизнесу с наставниками, разрабатывают собственные проекты и призы для финалистов. Победитель может выбрать: хочет он пройти стажировку у предпринимателя со схожей идеей или получить грант на обучение?

Больше и лучше!

Впервые «Бизнес Хаус» запустили в 2022 году. Он привлек внимание многих, и в итоге второй сезон получил поддержку Агентства стратегических инициатив. Это позволит привлечь еще более интересных экспертов и открыть новые двери для активной молодежи.

- Мы учли пожелания участников первого сезона. Например, в этом году им не придется каждый день ездить на съемки — они будут жить в отдельном доме на Лумболке, - рассказала Анна Федорова, директор Агентства развития Мончегорска.

В новом сезоне также увеличится количество локаций для съемок, в них включат территории партнеров и предпринимателей, офис и, конечно, сам дом для проживания участников. Обучение пройдет в формате нетворкинга — сами ребята будут прорабатывать идеи по методике наставников. В конце каждой темы их ожидают испытания, которые потребуют всех полученных навыков.

- Помимо бизнеса, наш проект — это отличная возможность заявить о себе на всю страну. Наша задача не только в том, чтобы помочь участникам в этом, но и зажечь интерес к предпринимательству в зрителях, - поделился Александр Поленков, заместитель директора Агентства развития Мончегорска.

В новом сезоне также увеличится количество локаций для съемок, в них включат территории партнеров и предпринимателей, офис и, конечно, сам дом для проживания участников. Фото: Ирина ГОЛУБЦОВА

Стань восходящей звездой бизнеса

Участником «Бизнес Хауса» может стать любой житель Мурманской области от 16 до 25 лет. Ребята, которым пока не исполнилось шестнадцать, тоже могут присоединиться, если к первому дню съемок успеют отметить свой день рождения.

Однако за место придется побороться: отбор пройдут всего шестнадцать человек, тогда как в первом сезоне был двадцать один участник. Юноши и девушки со всего региона смогут набраться опыта и посоревноваться за различные призы. Победитель получит MacBook и возможность пройти стажировку у бизнесмена со схожей идеей или получить грант на обучение. Финалистов ждут не менее интересные подарки: за четвертое и пятое места — AirPods, за второе и третье — Apple Watch.

- «Бизнес Хаус» — прекрасная возможность для ребят, чтобы попробовать себя в таких необычных условиях. Это уникальный опыт: общение с экспертами, развитие своих идей, участие в съемках. Во время проекта можно продумать идею для будущего бизнеса со всех сторон - от экономики до продвижения и реализации, - рассказала Кристина Коняхина, финалистка первого сезона.

Победитель прошлого сезона Дмитрий Животов выбрал грант и прошел два курса в самой большой частной гастрономической школе страны Novikov School, а Кристина готовится самостоятельно создать фотостудию.

Съемки проекта начнутся 6 июля и продлятся десять дней. В это время участники не смогут покидать съемочную площадку в Мончегорске. Проект выходит эксклюзивно на платформе «ВКвидео».

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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