Июнь и июль обещают быть теплыми. Начальник мурманского гидрометцентра рассказала, каким будет лето-2023

В ближайшее время жара, к сожалению, откладывается. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В мае погода радовала жителей Мурманской области аномальным теплом. Напомним, что регион отметил сразу несколько рекордов по жарким дням. Но будет ли таким же солнечным лето 2023 года?

О предварительном прогнозе на июнь и июль рассказала начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

- Первые грозы в Мурманской области уже прогремели, снег сошел, а ветер вот-вот повернет в северо-восточном направлении. Можно сказать, что лето в регионе уже наступило. По предварительным прогнозам гидрометцентра России, в июне и июле температура воздуха в Заполярье ожидается выше климатической нормы на пару градусов, - поделилась синоптик с «КП»-Мурманск». - Однако в мае никто такой аномальной жары с отклонением от нормы на 8-9 градусов не прогнозировал, поэтому и летом все может поменяться.

В ближайшее время жара, к сожалению, откладывается. На Кольский полуостров вновь надвигается похолодание - небесная канцелярия принесет дожди, возможны и грозы, а температура воздуха опустится ниже +15 градусов. В центральных районах на выходных возможны заморозки.

Напомним: в Мурманской области с 20 мая установлен пожароопасный сезон. На северян это накладывает ряд ограничений.

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