«Он отчаянный путешественник, но не врун». В Непале обнаружили пропавшего россиянина, но не нашли напавшего на него носорога

Северянин, который якобы пропал после нападения носорога, вышел на связь. Фото: БанКино / vk.com/club50225433

28 апреля в сети стало распространяться видео, в котором, на первый взгляд, нет ничего примечательного - просто носорог в зарослях, снятый издалека. Рассмотреть его трудно, потому что спустя несколько минут после начала съемки камера начинает трястись.

Авторство видео приписывают 42-летнему жителю Кировска в Мурманской области, который в начала апреля приехал в Непал как турист. С группой других путешественников он отправился в национальный парк. А после появилось сообщение, что там на северянина напал носорог, после чего мужчина пропал. И ролик с носорогом - последнее, что попало в сеть после этого происшествия.

В сети он ведет блог под названием «БанКино», на который подписано чуть больше 400 человек. Последние записи посвящены поездке в Непал, рассказам о прохождении таможни, местной еде, особенностях жизни. Но про инцидент с носорогом - ни слова.

Спустя несколько часов после того, как в сети стало распространяться видео северянина, стало известно, что переживать за него не стоит.

- Россиянин найден, он жив и невредим, связался с родственниками. Инцидента с носорогом не было,- рассказали в посольстве РФ в Непале.

В сети предполагают, что это была неуместная шутка со стороны жителя Мурманской области, но в дипмиссии отмечают, что обращение об исчезновении человека поступило от другого туриста, который забеспокоился, что один из участников группы пропал. О том, что сам северянин не мог так пошутить, говорят и его друзья.

- Баныч темой смерти в походе шутить бы не стал. Приедет - расскажет. Все в порядке. Дозвонились до него. Вышел на связь, - рассказал знакомый северянина Алексей Прохоров.

Подтверждает это и другая знакомая туриста Полина Шацкая:

- Он никогда не был замечен во вранье. И никакой он не блогер. Путешественник отчаянный, да.

Близкие северянина отмечают, что он всегда любил не организованные поездки, а такие, что позволяют увидеть страны изнутри с не туристической стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru