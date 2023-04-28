«Нужно время, чтобы привыкнуть». Что пишет в своем блоге про путешествия житель Мурманской области, на которого в Непале напал носорог

В соцсетях распространяется информация, что на россиянина в Непале напал носорог. Фото: БанКино / vk.com/club50225433

В соцсетях распространяется информация, что на россиянина в Непале напал носорог. Туристическая группа поехала в национальный парк рядом с городом Покхару (находится в 200 километрах от Катманду), куда туристы стремятся из-за близости к знаменитым горным вершинам, в том числе Аннапурны.

— По нашим данным, 42-летний мужчина отдыхал с друзьями в городе Покхаре. Несколько человек отправились в поход в национальный парк. Это видео — последнее, что прислал россиянин друзьям, после этого он перестал выходить на связь, его местонахождение неизвестно. К поискам подключились российские дипломаты, - сообщает Telegram-канал SHOT.

Предположительно, речь идет о жителе Кировска, который ведет паблик в «ВКонтакте» «БанКино». Последние посты в нем посвящены как раз Непалу.

Северян пишет о своих впечатлениях о пересечении границы, местной еде, менталитете.

— Кажется, что все население Катмаду высыпало тебе на встречу, на улицах, где нет ни пешеходных зон, ни правил движения, происходит хаос. Все перемещаются со всеми - люди, машины, скутеры, рикши, торговцы фруктами, мартышки. Но со временем привыкаешь и ловишь ритм, все ок, перекрестился и шагнул под колеса, но тебя не собьют, все готовы к твоему присутствию, как это работает? А можно хоть весь день простоять и не перейти, если впасть в ступор, - пишет северянин.

Северян пишет о своих впечатлениях о пересечении границы, местной еде, менталитете. Фото: БанКино / vk.com/club50225433

Судя по постам в паблике, в поездку он отправился в начале апреля. Последняя запись была сделана 14 числа.

— Непальская таможня, как не странно помурыжила.Я шел по длинному пустому коридору аэропорта в свою первую непальскую ночь и думал «что же изображено на непальских деньгах?» Оказалось — звери, - написал тогда автор паблика.

Носорог считается одним из самых свирепых и опасных животных, несмотря на свой вес, он может развивать большую скорость. На видно, которые распространяется в соцсетях и приписывается пропавшему туристу, можно увидеть, что сначала мужчина снимает носорога в зарослях, а после, не успев выключить камеру, убегает.

Официальных комментариев по происшествию пока не поступало.

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