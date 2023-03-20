Прилетели раньше срока или перезимовали в Заполярье? В Полярных Зорях заметили на озере пару лебедей

Пока сохраняются холода, лебеди мало двигаются, и это нормально. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что в Мурманской области, куда ни глянь, лежат сугробы, весна все же дает о себе знать. Так, на озере в Полярных Зорях заметили пару лебедей. Есть вероятность, что птицы не улетели зимовать в теплые края, а провели зиму у нас, а возможно, просто раньше вернулись в Заполярье. Северяне беспокоятся, переживут ли они холода?

Орнитолог Лапландского природного заповедника Алекс Гилязов поделился с «КП»-Мурманск», что нет ничего страшного в том, что некоторые белоснежные пернатые решили дождаться весны в наших краях.

- Обычно лебеди возвращаются к нам в середине весны. Средняя дата их прилета - 12 апреля, когда открываются ото льда водоемы. Был случай, когда и в феврале видели лебедей на реке Пиренге, причем с птенцами. Лебеди не боятся холодов, они выносливые птицы. Для них главное - это достаточное количество корма, за которым они ныряют в воду. Например, они едят водоросли, - объясняет специалист.

Пока сохраняются холода, лебеди мало двигаются, и это нормально. Поэтому не стоит их «тормошить», иначе они потеряют ценную энергию. Подкармливать птиц можно, но только если на протяжении нескольких дней стоят сильные морозы, в ином случае они сами добудут себе пищу. Так, угостить их можно пшеницей, овсяными хлопьями, мелко нарезанными свежими овощами (морковь, свекла, капуста).

Напомним: чайка из Мурманской области пролетела 2337 километров и поселилась в парке Амстердама.

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