Пролетела 2337 километров и поселилась в парке. Мурманская чайка добралась до Амстердама

Видать, пернатому надоело постоянно мерзнуть на Севере.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Молодая серебристая чайка из Мурманской области решила сменить место жительства, перебравшись в Европу. Видать, пернатому надоело постоянно мерзнуть на Севере.
Так, заполярную птицу, окольцованную сотрудниками Мурманского областного краеведческого музея на острове Немецком близ Колы, заметили иностранные орнитологи. Чайка с номерным кольцом на лапе поселилась в Амстердаме.
- С момента нашей последней встречи, птица, преодолев 2337 километров за 240 дней, обосновалась в городском парке столицы Голландии, - сообщили в музее.
Кольцеванием чаек на Немецком острове занимаются для того, чтобы отследить пути их миграции, определить продолжительности жизни и узнать, возвращаются ли пташки в свою гнездовую колонию.
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