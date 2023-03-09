Пролетела 2337 километров и поселилась в парке. Мурманская чайка добралась до Амстердама

Видать, пернатому надоело постоянно мерзнуть на Севере. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Молодая серебристая чайка из Мурманской области решила сменить место жительства, перебравшись в Европу. Видать, пернатому надоело постоянно мерзнуть на Севере.

Так, заполярную птицу, окольцованную сотрудниками Мурманского областного краеведческого музея на острове Немецком близ Колы, заметили иностранные орнитологи. Чайка с номерным кольцом на лапе поселилась в Амстердаме.

- С момента нашей последней встречи, птица, преодолев 2337 километров за 240 дней, обосновалась в городском парке столицы Голландии, - сообщили в музее.

Кольцеванием чаек на Немецком острове занимаются для того, чтобы отследить пути их миграции, определить продолжительности жизни и узнать, возвращаются ли пташки в свою гнездовую колонию.

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