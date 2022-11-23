За что депутату Совета депутатов Мурманска Станиславу Ланину дали 8 лет колонии. История громкого уголовного дела

Станислав Ланин хотел получить от подрячика 5,5 миллиона рублей. Фото: Совет депутатов Мурманска

22 ноября стало известно, что депутата Совета депутатов Мурманска и бывшего заместителя директора Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислава Ланина приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Рассказываем, кто такой Ланин и за что ему вынесли приговор.

Станислав Ланин родился 13 сентября 1976 года. Стал депутатом шестого созыва в горсовете Мурманска, избирался от 10-го округа, в Совете депутатов работал в комиссиях по бюджету и финансовому регулированию и по экономической политике и хоздеятельности.

Также он был заместителем руководителя Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства», отвечал в том числе за приемку ремонта дорог. Именно на этой работе и возникли проблемы, которые привели к возбуждению уголовного дела.

- По версии следствия, с 2019-го по 2020 год обвиняемый, являясь должностным лицом, потребовал от собственника коммерческой организации передачи взятки в сумме 5 500 000 рублей. Незаконное вознаграждение злоумышленник планировал получить за содействие со своей стороны в виде беспрепятственной выплаты подконтрольным ему учреждением денежных средств по заключенным с организацией контрактам на выполнение дорожно-строительных работ в городе Мурманске, - сообщили в СКР по Мурманской области.

По подозрению в получении взятки Ланина задержали в мае 2021 года. Подрядчик, которому депутат предложил принять ремонт дорог со всеми огрехами, понял, чем это грозит, и обратился к правоохранителям. 20 мая состоялась «контрольная закупка»: подрядчик передал Ланину 1,1 миллиона рублей, а 21 мая последнего задержали при участии ФСБ с поличным.

До суда замруководителя муниципального учреждения находился под стражей, из-за чего не смог участвовать в заседании горсовета. Также у него арестовали квартиру в болгарском городе Несебр, оцениваемую в 4 миллиона рублей. Свою вину он не признавал.

Станислава Ланина задержали весной 2021 года, до суда он находился под стражей. Фото: b-port.com

После задержания ситуацию прокомментировал даже губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- На прошлой неделе мы уже говорили про честность работы сотрудников правоохранительных органов и на разных должностях. Вы уже слышали про задержание депутата Станислава Ланина, вместе с ним работала одна из сотрудниц на не самой высокой должности в министерстве дорожного хозяйства. Такие дела - это вопрос совести, мы должны отвечать за свою работу. Благодарю правоохранительные органы за слаженную четкую работу, антикоррупционное управление активно работает в направлении проверки работы служащих, - отметил Андрей Чибис во время одного из оперативных совещаний в правительстве региона.

По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) Ланину грозило до 15 лет лишения свободы, так что приговор почти в половину этого срока можно считать не самым суровым. Его Станислав Ланин еще может обжаловать.

Его подельница услышала приговор еще раньше.

- В 2020 году УДХ заключило с подрядчиком договоры на ремонт дорог в Мурманске. Виновная не имела полномочий по контролю качества выполняемых подрядчиками работ и их оплате. Несмотря на это, женщина ввела представителя подрядной организации в заблуждение, сказав, что она может повлиять на беспрепятственное согласование и скорейшую оплату договоров, - отметили в СКР.

Северянку приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в один миллион рублей.

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