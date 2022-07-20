Сотрудница минтранса Мурманской области пыталась совершить мошенничество на 5 миллионов рублей

риговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в 1 миллион рублей. Фото: Анастасия Осипова

В Мурманской области вынесли приговор сотруднице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Женщину обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Северянка занимала должность главного специалиста отдела развития инфраструктуры минтранса региона, поэтому она знала о договорах, заключаемых между «Управлением дорожного хозяйства» (УДХ) и различными организациями, а также имела представление о процедуре приемки и оплаты работ подрядчиков.

- В 2020 году УДХ заключило с подрядчиком договоры на ремонт дорог в Мурманске. Виновная не имела полномочий по контролю качества выполняемых подрядчиками работ и их оплате. Несмотря на это, женщина ввела представителя подрядной организации в заблуждение, сказав, что она может повлиять на беспрепятственное согласование и скорейшую оплату договоров, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В сентябре 2020 года сотрудница сообщила учредителю подрядчика о том, что для принятия положительного решения и быстрой оплаты работ нужно передать ей 5 миллионов рублей. Введенный в заблуждение подрядчик согласился передать ей деньги.

В мае 2021 года мужчина, находясь в собственном автомобиле, передал женщине часть незаконного вознаграждения - 1,1 миллиона рублей. После этого северянку задержали сотрудники УФСБ России по Мурманской области.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в 1 миллион рублей. Приговор вступил в законную силу.

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