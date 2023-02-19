43-я дивизия ракетных кораблей Северного флота стала первым подразделением ВМФ, награжденным орденом Ушакова

Главком ВМФ лично прикрепил орден к знамени дивизии. Фото: пресс-служба Северного флота

В Североморске прошла церемония вручения ордена Ушакова 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота. Орден и ленту к знамени дивизии лично прикрепил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов. Дивизия стала первой в ВМФ, отмеченной данной наградой.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, выступая перед военнослужащими, главком ВМФ отметил вклад соединения в укрепление обороноспособности России, а также подчеркнул первенство моряков дивизии в освоении различных классов ударных кораблей: тяжелых авианесущих и атомных ракетных крейсеров, а также новейших фрегатов – носителей высокоточного и гиперзвукового ракетного оружия.

Церемония состоялась в Североморске. Фото: пресс-служба Северного флота

- Это большая ответственность для моряков-североморцев. Эту планку, которая есть у дивизии, орден Ушакова не позволяет уменьшать. Дивизию ждут впереди дальние походы, прием новых кораблей и перспективы, - сообщил Николай Евменов.

Николай Евменов отметил вклад Северного флота в укрепление обороноспособности России. Фото: пресс-служба Северного флота

В состав дивизии входят два орденоносных корабля: тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», награжденный орденом Ушакова по итогам боевой службы в Средиземном море, и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ставший первым кораблем в современной истории ВМФ России, удостоенным ордена Нахимова.

Фрегат «Адмирал Горшков» стал первым кораблем с гиперзвуковым ракетным оружием «Циркон».

Напомним: в январе военнослужащие Северного флота во время перехода через Атлантику на боевых кораблях спасли француза. 34-летний путешественник Лука Монтей вместе со своей собакой потерпел бедствие - во время шторма на его яхте вышло из строя рулевое устройство.

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