Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» отработал применение гиперзвукового ракетного оружия

Фрегат успешно провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия через компьютерное моделирование. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В начале января фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» приступил к боевой службе и отправился в дальний морской поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю.

Сейчас в пресс-службе Минобороны сообщили, что фрегат успешно провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия через компьютерное моделирование: ракета «Циркон» поразил условный корабль противника на расстоянии свыше 900 километров.

- В феврале 2023 года в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая, - сообщили в Минобороны.

Напомним: фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» первым получил комплексы «Циркон», они были поставлены на корабль в 2022 году. В мае прошлого года фрегат успешно провел испытание нового оружия, поразив цель в Белом море.

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