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НовостиПолитика25 января 2023 6:40

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» отработал применение гиперзвукового ракетного оружия

В начале января он отправился в дальний морской поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Фрегат успешно провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия через компьютерное моделирование.

Фрегат успешно провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия через компьютерное моделирование.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В начале января фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» приступил к боевой службе и отправился в дальний морской поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю.

Сейчас в пресс-службе Минобороны сообщили, что фрегат успешно провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия через компьютерное моделирование: ракета «Циркон» поразил условный корабль противника на расстоянии свыше 900 километров.

- В феврале 2023 года в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая, - сообщили в Минобороны.

Напомним: фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» первым получил комплексы «Циркон», они были поставлены на корабль в 2022 году. В мае прошлого года фрегат успешно провел испытание нового оружия, поразив цель в Белом море.

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