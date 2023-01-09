Елки падают, дороги закрываются. Как в Мурманской области бушует метель, с которой началась первая рабочая неделя в году

9 января Мурманскую область накрыла метель, которая принесла много хлопот. Фото: Олег УКЛАДОВ

9 января Мурманскую область накрыла метель, которая принесла много хлопот. Больше всего досталось северо-западной части региона, где разбушевался сильный ветер, достигающий в порывах 27 метров в секунду.

Заполярье оказалось в «бутерброде» двух мощных барических образований: с запада дал напор циклон Constantin, на восток отступил морозный арктический антициклон.

- В целом по области ветер ожидается 15-17 метров в секунду, на севере области, в том числе в Мурманске - до 20 метров в секунду. На побережье Мурмана и в Никеле порывы 25-27 метров в секунду, - сообщают в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

Так, утром из-за непогоды возле железнодорожного вокзала Мурманска рухнула новогодняя елка, задев двух человек. На месте происшествия работала скорая помощь.

На месте происшествия работала скорая помощь. Фото: murmansk.ru

Выход судов в Баренцево море ограничили в Кольском районе и ЗАТО Островной. Также пришлось закрыть некоторые дороги. Водителей предупреждают, что путешествие в ту же Териберку лучше отложить, пока снежная стихия не утихнет.

Во вторник, 10 января, непогода продолжит властвовать, но ветер немного поутихнет. Температура воздуха по области будет в районе -10 градусов.

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