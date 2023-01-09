Из-за упавшей елки на вокзале Мурманска пострадал человек

На месте происшествия работала скорая помощь. Фото: murmansk.ru
Утром 9 января на площади у железнодорожного вокзала Мурманска упала новогодняя елка. Дерево снесло из-за сильных порывов ветра.
Как сообщают в соцсетях, из-за падения ели пострадал человек. На месте происшествия работала скорая помощь.
Напомним: в Мурманской области объявлено штормовое предупреждение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru