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НовостиПроисшествия9 января 2023 9:50

Из-за упавшей елки на вокзале Мурманска пострадал человек

Новогоднее дерево снесло из-за непогоды
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На месте происшествия работала скорая помощь. Фото: murmansk.ru

На месте происшествия работала скорая помощь. Фото: murmansk.ru

Утром 9 января на площади у железнодорожного вокзала Мурманска упала новогодняя елка. Дерево снесло из-за сильных порывов ветра.

Как сообщают в соцсетях, из-за падения ели пострадал человек. На месте происшествия работала скорая помощь.

Напомним: в Мурманской области объявлено штормовое предупреждение.

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