В Мурманской области объявлено штормовое предупреждение

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Фото: МУРЛИН Александр

В Мурманской области с ночи 9 января бушует непогода. Дороги замело, а выход судов в Баренцево море ограничили. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в мурманском гидрометцентре, погоду определяет восточная периферия обширного циклона с центром на юге Норвежского моря. Сильный южный, юго-восточный ветер в порывах 25-27 метров в секунду и сильная метель сохранится до обеда 9 января.

Напомним: из-за метели закрыли дорогу Заполярный-Сальмиярви.

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