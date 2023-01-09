В Мурманской области объявлено штормовое предупреждение

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Фото: МУРЛИН Александр
В Мурманской области с ночи 9 января бушует непогода. Дороги замело, а выход судов в Баренцево море ограничили. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили в мурманском гидрометцентре, погоду определяет восточная периферия обширного циклона с центром на юге Норвежского моря. Сильный южный, юго-восточный ветер в порывах 25-27 метров в секунду и сильная метель сохранится до обеда 9 января.
Напомним: из-за метели закрыли дорогу Заполярный-Сальмиярви.
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