В Териберке и Ура-Губе ограничили выход судов в Баренцево море

В Кольском районе ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кольском районе ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море. Пока бушует непогода, в муниципалитете действует режим повышенной готовности.
Согласно постановлению администрации, ограничение введено с 09.00 9 января до 21.00 того же дня на территории Териберки и Ура-Губы.
Напомним: из-за сильной метели закрыли дорогу Заполярный - Сальмиярви.
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