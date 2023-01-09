В Териберке и Ура-Губе ограничили выход судов в Баренцево море

В Кольском районе ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кольском районе ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море. Пока бушует непогода, в муниципалитете действует режим повышенной готовности.

Согласно постановлению администрации, ограничение введено с 09.00 9 января до 21.00 того же дня на территории Териберки и Ура-Губы.

Напомним: из-за сильной метели закрыли дорогу Заполярный - Сальмиярви.

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