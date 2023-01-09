Из-за сильной метели закрыли дорогу Заполярный - Сальмиярви

Следующей может быть закрыта дорога на Териберку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как и обещали синоптики, в ночь на 9 января в Мурманской области ухудшилась погода. Из-за сильного ветра и метели в регионе начали перекрывать дороги.

Первой закрыли дорогу Заполярный - Сальмиярви с 0 по 23 километры. Движение здесь остановлено с 1.30 9 января.

Следующей может быть закрыта дорога на Териберку.

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