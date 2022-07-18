«Я просто люблю людей». В Заполярье прошли масштабные учения по поиску пропавших

Учения в Мурманской области объединили более 100 волонтеров. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы сначала думали, что сложного ничего нет: кругом сопки, деревья низкие-низкие - как тут потеряешься?! Но как же мы ошибались… - рассуждают волонтеры, пока мы идем с ними, метр за метром исследуя территорию в поисках пропавшего человека.

У каждой команды был свой квадрат для поисков Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кольский полуостров стал школой

Мои собеседники – участники масштабных учений от волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. На них тех, кто хочет помогать другим, учили, как искать потерявшихся в лесу. Ранее они проходили на Дальнем Востоке, юге и в центральной части нашей Родины. И вот испытание Крайним Севером, которое проходило более 100 человек из Мурманской и Псковской областей, Пермского края и Республики Коми…

- Я не знал, что такое полярный день. А когда узнал, то подумал: это же здорово – можно и по ночам искать. У нас часто поиск на ночь прекращается или идет, но медленно из-за темноты, - продолжают мои собеседники.

- А я знал про полярный день. Но не думал, что солнце светит ночью, казалось, что просто сумерки…

Сначала участники учений два дня проходили теорию, без которой нельзя выходить на практику. Например, как правильно взаимодействовать друг с другом, ведь один в поле не воин. Во время поисков человека без подготовки и самому легко потеряться среди деревьев. И поэтому действует правило как при спасении утопающих: сначала оцени, не угрожает ли тебе опасность, а потом помогай. Также волонтеров учили основам психологии (как самому не бояться и вести себя с напуганным человеком), ориентированию на местности. Занятия шли до часа ночи! Но слушатели были только рады.

Моими товарищами по поиску стали волонтеры из Пермского края. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- У нас не было теории, только практика. Все знания, которыми мы пользовались до этого – только школьные, с уроков ОБЖ. Я, например, всегда думала, что человека с приступом эпилепсии надо зафиксировать, а нам сказали, что этого делать не нужно, - рассказывает Павлина Головина, координатор поискового отряда «Регион 59».

В отряд она пришла в 17 лет, но тогда в силу возраста смогла быть лишь инфоргом (тот, кто работает с информацией по поиску). На поиски стала выходить с 18 лет.

- Хотелось использовать свое свободное время с пользой. Я просто люблю людей. Лучше хоть как-то помогать, чем никак, - скромно улыбаясь, говорит Павлина.

Некоторые статисты, игравшие роль потерявшихся, изобразили, что им нужна помощь. Их транспортировали на носилках. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Экзамен на природе

Золотое правило при работе в лесу – не оставаться одному. Ты должен если не видеть, то хотя бы слышать своих товарищей. С собой обязательно должна быть спутниковая рация, ведь в глуши мобильник превратится в кирпич без связи, а вот рация поможет вызвать подмогу. Ситуации бывают разные: пропавший может быть без сознания, иметь серьезные ранения (например, упасть с высоты). А до ближайшей дороги могут быть километры, и без помощи спасателей его туда не доставить. К слову, волонтеров учили и оказанию первой помощи. Это только в фильмах она простая: зажал хлещущую кровь из артерии тряпкой, и человек жив, или искусственное дыхание герои делают так просто, словно это зубы почистить. Но на самом деле помочь раненому – это искусство без права на ошибку.

Экзаменом на теорию стала практика на местности, которую провели на территории турбазы «Здоровье» в Мурмашах. Условия здесь были сложные, а значит, идеальные, чтобы проверить, как хорошо волонтеры усвоили знания: вода, густой лес, открытые просторы сопок. Всех участников поделили на 10 команд по 6 человек, а вот задание было одно: потерялась женщина, предположительно ушла за грибами. Данных мало, известно только, что ей 39 лет, рост примерно 170-173 сантиметра. Каждой команде дали свой квадрат для поисков. Моими товарищами по работе на местности стали волонтеры из Пермского края.

С первых минут стало понятно, что такие задачи им не в новинку и они действительно горят своим делом. Для них такие поиски – это не хобби, не чтобы плюс в карму заработать, а действительно горячее желание помочь. Андрей Коцюн, главный специалист-эксперт группы координации деятельности аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС по Мурманской области, перед началом говорит, что испытание придумали не самое сложное – учли, что работать будут волонтеры: «Это больше задача на логику, умение работать в команде. Также проверим, как штаб будет взаимодействовать с разными структурами: полицией, МЧС, скорой помощью».

В лес уходим после инструктажа, идем шеренгой на расстоянии примерно в три метра друг от друга, периодически кричим: «Татьяна!» - так по легенде зовут пропавшую. Погода капризничает: то дождь, то ясно, на дворе июль с его +12.

Кажется, что в нашем карликом лесу потеряться сложно. Но это не так. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Интересно у вас, конечно, меняется погода. Как нам рассказали, утром может быть +30, а к вечеру резко похолодать до +10, дожди ливневые, комары злые, - говорят волонтеры уже после, отдыхая от поисков.

- Да… У нас были случаи, когда погода резко менялась, а люди в лесу терялись. Одна женщина месяц в лесу выживала, а по ночам уже заморозки были, - говорю я.

- А снег?! Нам сказали, что у вас даже летом снег может выпасть!

- Да, и такое бывает.

Одно из главных правил - не выходить на поиск потерявшегося в одиночку. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Все может повториться на самом деле

Поиск в лесу занимает не один час. Команды, нашедшие потерявшихся, получают новые задания. В нашем квадрате мы никого не нашли – статисты, игравшие «потеряшек», были не везде. К слову, их стойкости можно было только позавидовать: несколько часов сидеть на холоде и под дождем, терпеливо ожидая, когда тебя «спасут». И при этом они реалистично отыгрывали свою роль: когда их выносили из леса на носилках, сложно было сказать, что они лишь понарошку без сознания. Наша команда на местности нашла лишь труп собаки. А ведь нередко рыбаки и охотники находят человеческие останки…

- У вас в области сложнее искать? Лес-то гуще, – спрашиваю напарников.

- Лес гуще, поэтому человек понимает, что перед ним чаща, и не идет туда. А тут низкие деревья, простор. Думаешь, что идешь на видное место, а сам уходишь все дальше оттуда, где заблудился.

В конце учений уставших волонтеров ждала конструктивная критика спасателей. Так, они обратили внимание, что многие были в одежде камуфляжной расцветки, пусть и с яркими жилетами. А одно из главных правил похода в лес – одежда должна быть не только удобной, защищать и в дождь, и в холод, но и яркой, чтобы человека можно было легко заметить среди зелени.

Как отмечает Андрей Коцюн, волонтеров к поискам пропавших в лесу людей привлекают все чаще.

Волонтеров научили ориентированию на местности. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- С каждым годом люди все больше игнорируют все правила и рекомендации, искать их становится все труднее. В нашем учебном пункте мы проводили обучение для участников поисково-спасательных отрядов и аттестовали их как спасателей. Количество потерявшихся каждый год разное. Сезон у нас начинается с первого льда, когда выходят рыбаки, продолжается летом, когда теряются грибники, и снова плавно переходит к рыбакам. Но статистика всегда разная: бывает и 300 человек в год, и 800 - это зависит от многих факторов, например, дождливые лето и осень или сухие, в жаркую погоду теряется больше людей, как и в сезон ягод и грибов, - отмечает Андрей Коцюн.

Впрочем, показатели хорошие – специалисты находят до 80-90% потерявшихся. Ищут до тех пор, пока не найдут, не один день. Но если вдуматься, то эти 10-20% - чьи-то близкие, которые не вернулись домой, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Каждый поисково-спасательный отряд Мурманской области представит десятки ориентировок с формулировками: «уехал на рыбалку», «ушел в лес». К счастью, среди них нет детей, но возраст не важен, когда речь идет о родном и любимом человеке.

- Хочется думать, что наша помощь никогда не понадобится, - говорят напоследок уставшие волонтеры.

Они уезжают домой с новыми знаниями, которые, скорее всего, спасут чью-то жизнь.

Учения организовал Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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