В Мурманской области состоятся крупномасштабные учения по поиску пропавших детей

«Комсомольская правда» выступает информационным партнером учений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 6 по 10 июля в Мурманской области состоятся крупномасштабные учения волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Более 100 участников пройдут двухдневный теоретический курс, а затем смогут применить знания на практике во время тренировки на территории турбазы «Здоровье» в Мурмашах.

- Вся страна уже стала свидетелями учений волонтеров Национального центра на Дальнем Востоке, юге России и центральной части нашей Родины. На этот раз проверку на прочность пройдут ребята из Мурманской и Псковской областей, Пермского края и Республики Коми. Им предстоит столкнуться с серьезным противником – суровым климатом и сложным ландшафтом Крайнего Севера. Уверена, что для наших волонтеров нет невыполнимых задач, вернутся с учений еще более закаленными, подготовленными и готовыми по первому зову прийти на выручку к попавшим в беду, - говорит председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Опытным и начинающим волонтерам расскажут особенности работы в Заполярье, о правилах оказания помощи пострадавшим, научат работать с картами и радиоустройствами, и одно из самых важных – выживать в дикой природе.

«Комсомольская правда» выступает информационным партнером учений.

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