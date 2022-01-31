В Мурманской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

В ТРЦ региона все также пускают только тех, у кого есть QR-код или справка о перенесенном заболевании или медотводе.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области в пять раз чаще стали болеть коронавирусом дети, темп прироста заболеваемости в целом составил 171%, у более половины зараженных диагностировали «омикрон», который в семь раз контагиознее «дельты».
Всю прошлую неделю в регионе обновлялся максимум по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, их уже 664 человека за сутки, и это показатель может меняться в сторону увеличения. Поэтому в регионе вводят ограничения. Точнее, возвращают те, что уже действовали когда-то.
- Мы следили за ситуацией, не вводя дополнительные ограничения, но ситуация такая, что с учетом темпа и количества больных, пусть и на амбулаторном этапе, мы вынуждены с 1 февраля ввести ограничения, чтобы сбить темп. Эти решения выстраданы, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Итак, что же меняется с 1 февраля?
50% государственных гражданских и муниципальных служащих уходят на удаленный режим работы, перевести на него просят и сотрудников разных компаний. Также запрещены до особого разрешения все массовые мероприятия, физкультурные и спортивные. Исключение сделали для запланированных на февраль 2022 года официальных всероссийских спортивных соревнований из Единого календарного плана Минспорта, но они пройдут без зрителей, а у участников и их сопровождающих должны быть QR-коды.
Общепит снова работает только с 6.00 до 23.00; наполняемость фитнес-залов, библиотек, аквапарков, бассейнов ограничили 50%.
Ранее северяне 60+ без курса вакцинации отправили на самоизоляцию. На роспись в загс Мурманска теперь пускают только жениха и невесту.
В ТРЦ региона все также пускают только тех, у кого есть QR-код или справка о перенесенном заболевании или медотводе.
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