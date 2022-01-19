В Мурманской области продлеваются ограничения по допуску к работе непривитых северян 60+

В Мурманской области продлили антиковидные ограничения по допуску к работе жителей старше 60 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области продлили антиковидные ограничения по допуску к работе жителей старше 60 лет.

- На заседании регионального оперштаба рассмотрели и поддержали предложение главного санитарного врача региона о продлении ограничения по допуску к работе северян в возрасте 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями. Для них предусмотрен дистанционный режим работы. Предполагается, что ограничение будет действовать до 24 февраля, - сообщили в оперштабе.

Северян 60+ и тех, кто имеет хронические заболевания, допускают к работе в обычном режиме только при наличии действующего QR-кода или его альтернативы - сертификата прививки от коронавируса на бумажном носителе или документа, выданного медучреждением, подтверждающего, что человек ранее перенес ковид и со дня его выздоровления прошло не более полугода.

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